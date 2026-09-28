(ANSA) - KIEV, 28 SET - Un drone russo ha provocato un incendio all'interno dell'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina, nel cuore di Kiev. Secondo un primo bilancio ufficiale, una donna è rimasta uccisa e tre persone sono rimaste ferite nell'attacco. I video diffusi sui social media hanno mostrato persone affacciate alle finestre in cerca di aria, mentre un denso fumo nero e fiamme di un acceso colore arancione avvolgevano parte dello storico edificio. "Una donna è rimasta uccisa. Tre persone sono rimaste ferite. I soccorritori le hanno trasportate in ospedale", ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. "È in corso un'operazione di soccorso: le squadre stanno spegnendo l'incendio e cercando eventuali persone rimaste intrappolate all'interno", ha aggiunto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La struttura si trova nel pieno centro di Kiev - un'area solitamente ben protetta dagli attacchi russi - nelle vicinanze dell'ambasciata tedesca, di una celebre cattedrale, del teatro dell'opera nazionale e di edifici governativi. In precedenza, l'aeronautica militare ucraina aveva diramato un'allerta per Kiev, segnalando la presenza di "droni in movimento verso la città". Secondo l'Ucraina, tra gli obiettivi degli attacchi figurano siti culturali, edifici governativi e scuole. (ANSA).