(ANSA) - ROMA, 08 SET - Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso in cessione di sostanze stupefacenti ed accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forse di polizia. Sono i reati contestati a vario titolo a 5 poliziotti, in servizio al Commissariato di Anzio-Nettuno, che oggi sono stati arrestati dai loro colleghi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma. Le indagini, condotte dalla Dda di Roma e delegate alla locale Sezione investigativa dello Sco (Sisco) con il supporto della Squadra mobile capitolina, hanno ricostruito le attività illecite che sarebbero state compiute tra il 2024 e il 2025, dai pubblici ufficiali che, anche attraverso la gestione illecita di alcune fonti confidenziali, avrebbero concorso - a vario titolo e mediante condotte attive ed omissive — in alcuni episodi di cessione di sostanze stupefacenti. (ANSA).