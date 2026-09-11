(ANSA) - SULMONA, 11 SET - Dormivano invece di essere in servizio come previsto dal turno. Ci sarebbe anche questa tra le accuse che la Procura di Sulmona contesta a 11 agenti della Polizia stradale di Pratola Peligna, in Abruzzo, rinviati a giudizio per i reati di abbandono di servizio, truffa ai danni dello Stato, falso, peculato e furto. L'udienza è stata fissata dal gup Emanuele Lucchini al prossimo 16 dicembre davanti al tribunale collegiale di Sulmona. Il procedimento nasce da una maxi indagine relativa a fatti che, secondo l'accusa, si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2022. Gli agenti avrebbero, in alcuni casi, dormito in caserma invece di svolgere il servizio nei luoghi loro assegnati, per poi attestare falsamente di aver raggiunto le postazioni previste. Tra le contestazioni figura anche quella relativa al presunto furto di prodotti, tra cui cioccolatini, all'interno di un'area di servizio. Alcuni degli agenti coinvolti sono tuttora in servizio, mentre altri sono nel frattempo andati in pensione. (ANSA).