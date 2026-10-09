(ANSA) - TRAPANI, 09 OTT - Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala e spostandosi l'evento atmosferico ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala, è stata investita la scuola De Gasperi in via Nazionale e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino, un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone: due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Stanno intervenendo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. (ANSA).