(ANSA) - CERVINIA, 11 SET - Verranno di nuovo sospese le ricerche di Kalie McCrystal, la skyrunner canadese di 38 anni, dispersa sul Cervino da martedì 1° settembre, mentre stava tentando di battere il record di salita alla vetta, a 4.478 metri di quota. Per tutta la giornata di oggi, l'elicottero e i droni del Soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza di Breuil-Cervinia hanno scandagliato la zona compresa tra il Pic Tyndall e la Capanna Carrel, dove secondo i tabulati della sim virtuale e le testimonianze raccolte dovrebbe trovarsi McCrystal. Le operazioni, che si sono concentrate soprattutto sulla parte sud, hanno dato esito negativo. Durante le ricerche sono stati utilizzati anche dei software di intelligenza artificiale installati sui droni per aiutare i soccorritori a individuare oggetti come funi, giacche e caschi. Ma dell'avvocata canadese non è stata trovata nessuna traccia. (ANSA).