(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali. A renderlo noto è iLMeteo.it con il meteorologo, Mattia Gussoni, che conferma: la giornata di domenica segnerà una prima svolta a livello emisferico con l'arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del Nord. I rovesci, fanno sapere, si estenderanno nelle ore pomeridiane anche ai rilievi del Centro-Sud. Sul resto del Paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature sopra le medie climatiche di riferimento. La settimana prossima è previsto il passaggio di due perturbazioni: la prima domani lunedì 17 Agosto, nel Nord Italia. Si attendono temporali anche di forte intensità, in particolare su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle vicine aree pianeggianti di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno entro la sera anche parte del Centro-Sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature che saranno in linea con le medie stagionali. La tregua, però, durerà poco. Nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì 20 Agosto, si prevedono nuovi forti temporali diffusi specie al Centro-Nord e, soprattutto, un calo delle temperature "capace di spazzare via definitivamente il caldo opprimente", fa sapere iLMeteo.it. Nel dettaglio, oggi, domenica 16, al Nord: sole e caldo, ma temporali su Alpi, Prealpi e locali in pianura: al Centro: sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente. Lunedì 17, al Nord: temporali specie su est Lombardia e Nordest; al Centro: possibili acquazzoni; al Sud: soleggiato, locali piogge sui monti. Martedì 18, al Nord: soleggiato; al Centro: sole, instabile su Appennini e zone vicine; al Sud: temporali sui rilievi, sole altrove. (ANSA).