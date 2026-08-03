(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Dopo le interlocuzioni con la commissione europea è in arrivo nell'Aula della Camera un emendamento al dl Pnrr riformulato sulla gara del servizio Intercity. Il nodo era quello della possibilità di un lotto unico, che non piaceva all'Ue e rischiava mettere in difficoltà l'ultima fase di attuazione del Pnrr. Nella nuova formulazione, approdata nella commissione bilancio che si è riunita prima che l'assemblea affrontasse il provvedimento, salta il riferimento alla possibilità di "uno o più lotti". (ANSA).