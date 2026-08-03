(ANSA) - TRIESTE, 03 AGO - Dopo due giorni intensi di lavoro per i Vigili del Fuoco, insieme con gli opertori del Corpo Forestale e della Protezione Civile, l'incendio sul Carso triestino è stato domato. Lo rende noto Antonio Del Gallo, comandante dei vigili del Fuoco di Trieste, contattato dall'Ansa. Al termine di un week end contraddistinto da interventi senza sosta, anche a tutela delle abitazioni e delle attività della zona tra Padriciano e Gropada, le fiamme sono state spente e in questo momento le operazioni si stanno concentrando sulle bonifiche e sui controlli di tutto il territorio, anche con il supporto di droni. Queste operazioni mirano a scongiurare la presenza di ulteriori focolai e ad evitare che quelli domati possano riprendere vigore. Le temperature intanto restano elevate a Trieste e non diminuiranno nei prossimi giorni. Il timore, in questo momento, è legato soprattutto al vento, motivo per cui continuano le verifiche nelle zone colpite con uno sguardo anche al quadro meteo. In questi giorni gli operatori della sala operativa del comando giuliano hanno gestito anche tante telefonate che segnalavano sospetti di fiamme in varie zone di Trieste. Spesso si è trattato soltanto di falsi allarmi, casi di odore diffuso di bruciato provocato proprio dall'incendio sul Carso. (ANSA).