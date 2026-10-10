(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - Gli Stati Uniti hanno minacciato di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina se non smetterà di colpire le raffinerie di petrolio russe. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Steve Witkoff e Jared Kushner hanno sollevato l'ipotesi nel corso del loro incontro con i negoziatori ucraini ed europei a Miami, dopo le critiche mosse da Zelensky a seguito della decisione americana di revocare le sanzioni sul diesel russo. Un incontro che sarebbe dovuto durare due giorni ma che è stato concluso prematuramente per decisione del team ucraino. (ANSA).