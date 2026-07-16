(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Avete segnato un colpo e avete fatto bene a festeggiare come aveste vinto i mondiali per aver impedito agli italiani di esprimere le preferenze: è una vittoria vostra e ve la lascio tutta: almeno riuscirete a essere eletti nelle vostre liste bloccate e a prendere in giro ancora una volta gli italiani". Lo ha detto Giovanni Donzelli (FdI) intervenendo in Aula alla Camera nell'ambito delle dichiarazioni di voto sulla legge elettorale, parole che hanno causato proteste dure dai banchi delle opposizioni. "Capisco che la verità vi turbi ma non siete sempre nella redazione unica dei vostri giornali". "Fratelli d'Italia - ha attaccato - avrebbe votato anche i vostri emendamenti sulle vostre preferenze li avete ritirati vigliaccamente: vergognatevi, se avevate il coraggio di difendere le preferenze portavate le preferenze in Aula e sarebbero passate". (ANSA).