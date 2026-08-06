(ANSA) - MILANO, 06 AGO - "Gli eccellenti risultati del gruppo dimostrano l'ottimo progresso del nostro piano 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence', grazie alla performance molto solida di tutti i segmenti". Lo afferma l'amministratore delegato di Generali Philippe Donnet sottolineando che "nel business assicurativo, Vita e Danni proseguono nella solida traiettoria di sviluppo del risultato operativo e della redditività tecnica, nonostante un maggiore impatto delle catastrofi naturali". "La nostra piattaforma di Asset Management - spiega - continua ad ampliare il portafoglio di clienti terzi, mentre Banca Generali conferma ancora una volta il successo del proprio modello di business". "Continueremo a perseguire l'eccellenza nelle relazioni con i clienti, nelle competenze core e nel modello operativo del gruppo -argomenta il manager - facendo leva sull'intelligenza artificiale e sull'uso dei dati e con un forte focus sulla sostenibilità". "Proseguiremo in questo percorso positivo che ha alla base costanza, disciplina e una visione di lungo termine - conclude - restando fortemente focalizzati sul raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del nostro piano e sulla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder". (ANSA).