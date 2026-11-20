(ANSA) - SALERNO, 20 NOV - Ha confermato la confessione che aveva già reso in sede di fermo, il figlio 28enne di Assunta Abbruzzese, la 50enne di Angri (Salerno) che lunedì mattina era stata trovata uccisa nella camera da letto della sua abitazione di via don Carlo La Mura. Il giovane, sottoposto a fermo mercoledì - dopo che per quasi 48 ore era risultato irreperibile - ha voluto rispondere a tutte le domande che gli sono state poste. Nel confermare di aver compiuto l'atroce gesto, ha risposto ad ulteriori domande, fornendo soprattutto dei particolari utili a ricostruire la dinamica della vicenda. Anche a distanza di giorni, il 28enne non riuscirebbe a darsi una risposta sui motivi che lo hanno portato ad uccidere la madre. Nel corso dell'interrogatorio, tuttavia, ha mostrato commozione, più volte ha pianto ed ha manifestato un forte pentimento. Dinanzi al gip ha spiegato che, nonostante in casa potessero esserci stati dei conflitti, non era mai stato violento né nei confronti della madre, né nei confronti del fratello maggiore. È molto probabile, ipotizzano gli inquirenti, che nel giorno dell'omicidio il 28enne fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti, cosa che avrebbe fatto anche nei giorni a seguire. Da anni il giovane aveva problemi di dipendenza e proprio in queste settimane stava maturando la possibilità di avviare un percorso di recupero. I suoi legali, gli avvocati Carmela Melissa Maiorino e Fabio Carusone, si sono opposti al fermo. Al tempo stesso hanno chiesto che, in caso di conferma, si tenga conto della situazione psico-fisica dell'indagato. (ANSA).