(ANSA) - AMENDOLARA, 16 AGO - Ornella Forastefano, la donna di 46 anni uccisa la notte scorsa ad Amendolara, dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata portata all'ospedale di Trebisacce - non è ancora chiaro se dal compagno - e lasciata fuori dall'ingresso. I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l'hanno subito soccorsa ma a causa della gravità delle lesioni è morta. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è adesso irreperibile e viene ricercato dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che conducono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, per accertare la sua posizione. (ANSA).