(ANSA) - TREBISACCE, 17 AGO - Si svolgerà probabilmente domani, davanti al Gip di Bari l'udienza di convalida del fermo emesso dalla pg nei confronti di Elvis Metvelaj, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore dell'omicidio di Ornella Forastefano, di 46 anni, lasciata ieri agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa di profonde ferite e traumi su tutto il corpo. L'uomo, compagno della vittima, aveva subito fatto perdere le proprie tracce ed era stato fermato nella mattina di ieri dalla Polizia di frontiera, su input dei carabinieri, nel porto di Bari mentre era in procinto di partire per il suo Paese. L'interrogatorio si svolge a Bari perché il fermo è stato eseguito nella città pugliese. Dopo la decisione del gip, gli atti saranno trasmessi alla Procura di Castrovillari che coordina le indagini. Gli inquirenti, dall'interrogatorio di Metvelaj - sempre che decida di rispondere - sperano di chiarire i punti ancora oscuri della vicenda, a cominciare dal luogo dove è stato commesso il delitto. Le ferite riportate dalla donna inducono a ritenere che sia stata picchiata brutalmente ma dove ciò sia avvenuto ancora non è chiaro. Così come è da spiegare il perché dell'aggressione. Gli investigatori dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, della Compagnia di Cassano allo Ionio e della Tenenza di Trebisacce - che mantengono uno stretto riserbo sulla vicenda - stanno ancora visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona dell'ospedale per ricostruire a ritroso le ultime ore della vittima e stabilire se sia stato l'uomo ad abbandonarla davanti al nosocomio. Un dato che, probabilmente, è già in loro possesso e che potrebbe essere confluito nel decreto di fermo di pg. Inoltre i magistrati dovranno disporre l'autopsia sul corpo di Ornella Forastefano che sarà effettuata dall'equipe di medicina legale diretta dalla professoressa Isabella Aquila dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Dulbecco" di Catanzaro dove la salma è già stata trasferita. Un esame che potrà chiarire con esattezza le cause della morte. (ANSA).