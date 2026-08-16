(ANSA) - AMENDOLARA, 16 AGO - E' stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire, il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni, morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione. Il corpo della donna è stato trovato dai medici dell'ospedale di Trebisacce all'esterno del Pronto soccorso ma i loro tentativi di rianimarla sono stati vani. Secondo quanto si è appreso, i fatti si sono svolti intorno alle 3. La donna presentava gravi lesioni e politraumi. Dopo la scoperta le indagini dei carabinieri si sono concentrate sul compagno, un cittadino albanese di 42 anni, che si era reso irreperibile. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, della Compagnia di Cassano allo Ionio e della Tenenza di Trebisacce. (ANSA).