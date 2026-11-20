(ANSA) - BARI, 20 NOV - E' l'ex fidanzato della vittima l'uomo arrestato oggi dalla polizia con l'accusa di aver ucciso, nel 2003, la 25enne Maria Rita Valerio, il cui corpo fu trovato nelle campagne di Capurso (Bari) il 20 dicembre di 23 anni fa. Il cadavere della ragazza, nota in quegli anni come attrice di una sit-com barese, fu ritrovato riverso nel fango, a distanza di tre giorni dal suo allontanamento da casa. Secondo quanto accertato, la giovane fu colpita 12 volte alla testa con un bastone. (ANSA).