(ANSA) - TORINO, 09 SET - Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in corso Roma 24 bis, a Moncalieri, alle porta di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. A dare l'allarme è stata una vicina di casa, che non vedeva la donna da giorni e aveva avvertito un forte odore provenire dall'appartamento. Poco dopo le 22 i vigili del fuoco hanno forzato la porta e trovato il corpo della 79enne riverso a terra. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa, ma saranno gli accertamenti medico-legali e l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Bocchiardi era vedova e non aveva figli. Sarebbe morta da diversi giorni Rosella Bocchiardi, la donna di 79 anni trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento in corso Roma 24 bis, a Moncalieri, alle porte di Torino. Saranno gli esami medico-legali a stabilire con maggiore precisione quando è avvenuto il decesso. Il corpo di Bocchiardi, che era sordomuta, era in stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Moncalieri, insieme al nucleo investigativo e alla squadra scientifica del comando provinciale. Nell'appartamento è stato trovato anche un tubo di ferro che potrebbe essere compatibile con l'arma utilizzata per uccidere la donna. (ANSA).