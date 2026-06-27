(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Una donna è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia: secondo le prime informazioni la donna, di origine straniera, sarebbe stata strangolata dal compagno, che è già stato fermato e che in questo momento è sotto interrogatorio nella caserma dei Carabinieri. Il femminicidio risalirebbe alla serata di ieri. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia Lari I due, molto conosciuti nel piccolo paese di Ceriana, sarebbero entrambi di mezza età. Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno. La casa è sotto sequestro. (ANSA).