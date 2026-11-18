(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 18 NOV - Una donna di 77 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto che si è poi allontanata mentre attraversava la strada nella zona di Città di Castello. Lo riportano i giornali e altri media umbri. La vittima si trovava sulle strisce pedonali e si stava recando in chiesa. Secondo quanto risulta all'ANSA hanno finora dato esito negativo le ricerche della vettura condotte dalla polizia locale di Città di Castello. La donna era in compagnia del marito. L'investimento si è verificato in un tratto di strada rettilineo e illuminato. Nella zona ci sono diverse abitazioni. (ANSA).