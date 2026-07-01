(ANSA) - FERMO, 01 LUG - Questa mattina il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in mare, all'altezza della scogliera di Marina Palmense, a Fermo. Quando i militari della Capitaneria di porto sono arrivati, a bordo del loro gommone, non c'era ormai più nulla da fare. La segnalazione è partita intorno alle 7,30 da una persona che, trovandosi a passare sulla spiaggia, ha notato la sagoma del corpo, a ridosso di una scogliera. Saliti a bordo del loro gommone, i militari della Capitaneria di porto hanno raggiunto il punto indicato dalla segnalazione e rinvenuto il cadavere. La Guardia costiera ha recuperato la salma e l'ha trasportata a terra. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria e del medico legale chiamato a risalire alle cause e all'orario del decesso. La vittima, almeno stando alle prime informazioni, aveva indosso una maglietta e dei pantaloni, dunque con ogni probabilità non era entrata in acqua per fare un bagno. Le autorità stanno verificando anche se vi siano delle segnalazioni di persona scomparsa. Attualmente non si conosce l'identità della donna che non aveva con sé documenti di identità. (ANSA).