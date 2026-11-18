(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Un'auto ha investito una donna di 47 anni nella serata di ieri nel Torinese, a Caselle, ed è scomparsa. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al conducente di un suv bianco protagonista dell'incidente, avvenuto in via degli Alpini, da cui l'automobilista è fuggito senza fermarsi a prestare aiuto. La donna, travolta dal mezzo, è stata poi soccorsa dal personale del 118 e ricoverata in prognosi riservata al Cto, dove è già stata sottoposta a due interventi chirurgici. L'incidente si è verificato intorno alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna, 47 anni, era ferma davanti alla sua vettura, nei parcheggi laterali di fronte a un centro commerciale, quando è stata investita. (ANSA).