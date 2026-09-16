(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni in relazione al ferimento di Cristina Stillitano avvenuto lunedì scorso in via della Giuliana, nel quartiere Prati. Da quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia San Pietro, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, la donna sarebbe stata raggiunta da un piombino metallico. Nella mattinata sono stati eseguiti i rilievi tecnici da parte dei militari del Ris, mentre una informativa è stata trasmessa agli inquirenti che stanno seguendo il caso. Oltre all'episodio di lunedì sera e a quello analogo di venerdì, denunciato da un'altra donna, la commercialista Angela Perrone, gli investigatori stanno analizzando anche un altro caso, con protagoniste due turiste spagnole. Anche loro, come denunciato dai titolari di un esercizio commerciale della zona, sarebbero state raggiunte da alcuni colpi nelle scorse settimane. L'episodio di venerdì, racconta Angela Perrone, che in via della Giuliana ha lo studio da commercialista, è accaduto nel tardo pomeriggio. "Stavo tornando dalla palestra quando ho sentito uno spostamento d'aria all'altezza della cinta e poi un colpo al polpaccio. Per fortuna sono stata presa solo di striscio", racconta. La donna ha spiegato di aver accusato solo un lieve dolore e di aver riportato un livido al polpaccio. "Io non mi sono fatta niente, mentre la donna colpita lunedì è stata ferita e sarà operata. A questo punto teniamo che ci sia qualcuno che si diverta e che stia utilizzando man mano armi sempre un po' più pericolose". Solo ieri, dopo aver letto la notizia del ferimento di Cristina Stillitano, ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri. (ANSA).