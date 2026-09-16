(ANSA) - ROMA, 16 SET - È stato individuato il presunto responsabile del ferimento della donna, la scrittrice Cristina Stillitano, centrata un braccio da un piombino sparato l'altra sera in via della Giuliana a Roma, poco distante dal Vaticano. Secondo quanto si apprende, l'uomo si trova ora nella caserma dei carabinieri, San Pietro, accompagnato dal suo avvocato e viene interrogato dal pm di Roma. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui attraverso i registri di un'armeria in cui avrebbe comprato a inizio settembre una carabina. L'uomo, inizialmente non reperibile, si è poi presentato in caserma. (ANSA).