(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Sono sconcertata, per me quest'uomo è una bomba nel quartiere". Lo ha detto Cristina Stillitano, la donna colpita dal pallino sparato da Edoardo Ciardiello Crescimanno, individuato e denunciato a piede libero ieri sera a Roma. La donna, giornalista e scrittrice, è ancora ricoverata in ospedale ed è stata sentita al telefono dalla trasmissione Ore 14 condotta da Salvo Sottile su Rai 2. "Mi sento meglio anche se il braccio mi fa male, ho due dita intorpidite, non riesco a muoverlo bene - ha raccontato la donna -. Ieri sera ho provato inizialmente sollievo perché questa persona era stata individuata e anche con grande velocità dai carabinieri, ma dopo ho provato un grande sconcerto quando ho saputo che era a piede libero, libero di girare e potenzialmente sparare". Poi ha aggiunto: "Uno che, come dichiarato, ha sparato per divertimento potrebbe farlo sempre. Ho paura a passare, a incontrarlo, e che possa agire nei miei confronti o della mia famiglia dato che siamo ora esposti. Secondo me è una bomba nel quartiere", ha commentato. (ANSA).