(ANSA) - SCORZÈ (VENEZIA), 27 GIU - Una donna è ricoverata al Centro ustionati di Padova dopo essere stata aggredita la scorsa notte da un uomo che la ha gettato addosso una sostanza corrosiva. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22.00 di ieri a Peseggia di Scorzè (Venezia). La donna, partita da Mestre, stava andando dai genitori e, appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi, un uomo le si è avvicinato lanciandole addosso il liquido che l'ha colpita al collo, alle braccia e in parte al volto. Le sue ferite sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc e assistita dai medici del Policlinico della città, non ha potuto raccontare ancora molto ai Carabinieri, che stanno svolgendo indagini. Gli accertamenti dell'Arma si svolgono su conoscenze, persone vicine, vicende dell'ultimo periodo. Al momento la donna esclude di essere nel mirino di qualcuno in particolare. (ANSA).