(ANSA) - VERBANIA, 21 SET - Una donna di 29 anni è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un 44enne. Ora lei si trova ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, ma stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. E' accaduto a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola, nella serata di ieri. I due, che in passato avevano convissuto e la cui relazione era terminata di recente, pare che si fossero incontrati per un chiarimento. Poi, a un tratto, l'uomo l'ha colpita. La donna, seppur ferita, ha avuto la forza di chiamare il 112. Sul posto è intervenuta la polizia di frontiera di Domodossola, oltre che l'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale di Novara. L'uomo, classe 1982, è stato fermato nella notte nel Novarese dopo una fuga. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Pare che la donna, negli ultimi giorni, si fosse rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale che stava vivendo con l'ex compagno. (ANSA).