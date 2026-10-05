(ANSA) - SALERNO, 05 OTT - Non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere. È la decisione del gip del Tribunale di Benevento Roberto Nuzzo nei confronti di Costantino Puopolo, 57 anni, di Ariano Irpino (Avellino), accusato di aver accoltellato una giovane donna la sera del 23 settembre nel centro storico di Salerno. Puopolo, attualmente detenuto nel carcere di Ariano Irpino, è comparso davanti al gip alla presenza del sostituto procuratore Olimpia Anzalone. L'indagato, difeso dall'avvocato Domenico Carchia, si è avvalso della facoltà di non rispondere, spiegando comunque, attraverso la difesa, di essere estraneo ai fatti contestati. Al termine dell'udienza, il gip non ha convalidato il fermo, ritenendo non sussistenti i presupposti necessari per quel provvedimento. Il giudice ha però contestualmente disposto nei confronti del 57enne la custodia cautelare in carcere, accogliendo quindi la richiesta avanzata dal pubblico ministero. Il legale di Puopolo si era opposto alla richiesta della Procura, chiedendo una diversa valutazione della posizione del proprio assistito. (ANSA).