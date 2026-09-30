(ANSA) - ROMA, 30 SET - Sull'Italia domina l'anticiclone che porta tempo stabile, soleggiato e caldo durante le ore diurne almeno fino a lunedì prossimo, il 5 ottobre. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nel corso delle prossime ore - afferma - si registrerà un'instabilità confinata alla Sicilia sud-orientale e al versante meridionale della Calabria, dove si potranno verificare isolati rovesci. Sul resto del Paese prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo temporanei addensamenti sul settore nord-occidentale, tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Sardegna, privi di precipitazioni di rilievo". Per quanto riguarda le temperature, le massime si attesteranno su valori di 3-4°C sopra la media stagionale. In Pianura Padana la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 28°C tra Emilia-Romagna e Veneto. Al Centro si prevedono valori compresi tra 28 e 29°C tra Toscana e Lazio. Roma sarà caratterizzata dalla tipica "Ottobrata": stabilità atmosferica, assenza di ventilazione e valori termici superiori alla media stagionale. "La struttura anticiclonica - conclude Tedici - manterrà la sua posizione favorendo tempo asciutto su gran parte d'Italia fino ai primi giorni della nuova settimana". (ANSA).