(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'ultima domenica di luglio con la pioggia e poi il ritorno del caldo, previsto nella prossima settimana con il ritorno dell'ancicilone africano. Lo indicano le previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Per sabato si prevede tempo generalmente buono, con temperature più alte solo in Sardegna e Sicilia. Dal pomeriggio, per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica, sono attese piogge su Valle d'Aosta e Piemonte, in serata anche su Lombardia, Liguria e, Alta Toscana. Per domenica è previsto un peggioramento e "i modelli meteorologici - si legge nella nota - individuano una zona di massima allerta" lungo le coste di Liguria di Levante, Toscana e Lazio. Prevista instabilità su Pianura Padana e Alpi e, dal pomeriggio fino alla Campania. Ancora caldo al Sud. Dal 29 luglio, prosegue la nota, è atteso il ritorno dell'anticiclone africano, in quella che potrebbe essere la quarta ondata di calore dell'estate 2026. Nel dettaglio Sabato 25: al Nord peggioramento sul Nord-Ovest dal pomeriggio-sera; al Centro soleggiato, peggioramento in serata sulla Toscana; al Sud soleggiato e caldo. Domenica 26: al Nord perturbazione con temporali da ovest verso est; al Centro temporali localmente molto forti e con grandinate; al Sud soleggiato. salvo rovesci in Campania. (ANSA).