(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Domenica con i temporali per il Centro-Nord a causa del passaggio di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa, mentre il Sud è soleggiato a eccezione della Campania. Per la prossima settimana è attesa una risalita delle temperature, con la "quarta ondata di calore dell'estate". Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. A causare i temporali è l'interazione fra le correnti instabili con le masse d'aria molto calde e umide che stazionano sul Mediterraneo dopo settimane con temperature sempre oltre le medie climatiche. Le zone più a rischio di intense precipitazioni sono Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, alta Toscana e Lazio. Già lunedì si prevede una situazione differente, con l'avanzamento di un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale che dal Nord Africa si spingerà verso l'Europa e che, rileva Gussoni, darà origine alla quarta ondata di calore dell'estate 2026. Si prevedono un'estrema stabilità atmosferica, con sole dominante su quasi tutte le regioni e un deciso e generale aumento delle temperature, "con i valori che torneranno a toccare picchi fino a 38-40 °C in molte città del Centro-Nord". Nel dettaglio Domenica 26: al Nord perturbazione con temporali da Ovest verso Est; al Centro temporali localmente molto forti e con grandinate; al Sud soleggiato salvo rovesci in Campania. Lunedì 27; al Nord soleggiato; al Centro ultimi temporali, poi un miglioramento; al Sud temporali sparsi, a tratti intensi. Martedì 28: al Nord sole ovunque, temperature in aumento; al Centro soleggiato su tutti i settori; al Sud soleggiato e più caldo, temporali su palermitano e trapanese. (ANSA).