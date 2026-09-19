(ANSA) - BRUXELLES, 19 SET - "C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità" nell'uso dei fondi del Pnrr: "non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, interpellato a Dublino, sull'ipotesi che la spesa per il taglio del bollo auto sia coperta con risparmi del Pnrr. "Gli Stati concordano i Pnrr con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati". Se raggiunti "vengono erogati". "Il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con il flusso dei costi o della spesa nello Stato membro", ha spiegato. (ANSA).