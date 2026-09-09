(ANSA) - ROMA, 09 SET - Tornano domani in classe, come previsto dai rispettivi calendari regionali, gli studenti in Veneto, Valle d'Aosta e a Trento: circa 530 mila in Veneto, oltre 15mila in Valle d'Aosta, 66mila e trecento circa a Trento. La scuola però è già ripresa nella Provincia Autonoma di Bolzano e per i più piccoli, nella scuola dell'infanzia, in Lombardia. La prossima settimana riprenderanno tutti gli altri: lunedì 14 settembre torneranno in classe Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte e Umbria e Lombardia, che vedrà il rientro per tutti gli ordini di scuola successivi all'infanzia. Martedì 15 settembre sarà la volta di un gruppo numeroso formato da Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il giorno seguente, mercoledì 16 settembre, riprenderanno le lezioni in Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere formalmente questa lunga catena d'avvio sarà infine la Puglia, dove il primo suono della campanella è programmato per giovedì 17 settembre. (ANSA).