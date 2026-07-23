(ANSA) - TRIESTE, 23 LUG - Domani inizia il grande esodo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, primo dei 5 bollini neri dell'estate. Sono previsti 182 mila transiti in 24 ore con possibili code e rallentamenti sull'autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Trieste presso gli svincoli per le località balneari mattino e pomeriggio e in uscita a Trieste Lisert (da primo pomeriggio); in direzione Venezia sempre in prossimità dei "caselli di mare" mattino e pomeriggio; e sulla A34 (Villesse-Gorizia) in uscita a Villesse direzione Gorizia nel pomeriggio. Attenzione per limitazioni della superstrada slovena H4, fino a novembre è chiusa per lavori in direzione Nord (Vertoiba - Razdrto), con la possibilità solo ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate di prendere la viabilità alternativa attraverso la strada statale 444. Il bilancio dei primi 15 giorni (dal 6 al 21 luglio) registra un incremento all'uscita di Trieste-Lisert - su cui si riversa gran parte del traffico per la chiusura della direttrice slovena - di quasi 43 mila mezzi (quasi 3 mila in più al giorno) rispetto all'analogo periodo del 2025, di cui la metà veicoli leggeri (+9,4% sul 2025). Domani potrebbero transitare 24 mila mezzi alla barriera di Trieste-Lisert. Per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha adottato alcune strategie di mitigazione per evitare lunghe code. Lungo tutta la rete per ognuna delle giornate di grande esodo opereranno 300 unità. Domani inoltre si prevede il transito in uscita dall'autostrada di quasi 17 mila veicoli a Latisana, 11 mila a Cordignano, 9 mila a San Donà di Piave. Domenica sarà invece bollino rosso con possibili rallentamenti e code sull'autostrada A4. Saranno circa 20 mila i transiti in ingresso al Lisert e 14 mila le entrate al casello di Latisana per chi è già di rientro dalle vacanze. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle ore 08,00 alle ore 16,00 di sabato 25 e dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di domenica 26. (ANSA).