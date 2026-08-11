(ANSA) - ROMA, 11 AGO - E' fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Valter Lavitola, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato i pm della Dda di piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Intanto resta latitante il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno all'esterno dell'abitazione di Ranucci a Pomezia. L'uomo si troverebbe in Africa e in base a quanto si apprende i pm sono pronti ad avviare la procedura per chiederne l'estradizione in Italia. (ANSA).