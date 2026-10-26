(ANSA) - MILANO, 26 OTT - E' stato fissato per domani mattina l'interrogatorio di convalida del fermo di Youssef Siher, il ricercatore trentenne fermato sabato in tarda serata con le accuse di istigazione a delinquere con l'aggravante della finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, in quanto amministratore dei canali social del Movimento 17 ottobre, nato dopo i disordini avvenuti a Milano. Il gip Tiziana Landoni, chiamata a decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione delle misura cautelare del carcere avanzata dalla Procura, interrogherà il 30enne, difeso dall'avvocatessa Yasmina Abu Sharar, alle 9.30 a San Vittore. La decisione arriverà entro dopodomani. (ANSA).