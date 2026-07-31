(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Leal - Lega Antivivisezionista annuncia una mobilitazione nazionale a Roma contro la proposta di legge sulla caccia, definita dall'associazione la "sparatutto", "una minaccia diretta alla sicurezza pubblica, alla tutela della fauna e ai diritti dei cittadini". "La Pdl - afferma Gian Marco Prampolini, presidente Leal - aumenta la possibilità di incidenti venatori in aree frequentate da famiglie e cittadini; introduce una gestione emergenziale della fauna non supportata da dati scientifici; consente interventi armati anche in contesti urbani, con gravi implicazioni etiche e di sicurezza pubblica. La mobilitazione contro la Pdl Caccia è un dovere etico". Leal sarà in piazza della Repubblica a Roma con un presidio pubblico domani sabato 1 agosto dalle ore 17, per "far sentire la voce di chi rifiuta una riforma che amplia tempi, luoghi e modalità di uccisione della fauna selvatica, ignorando la volontà del Paese: il 94% degli italiani è contrario all'estensione della caccia". Accanto a Leal, sarà presente Codice Vegan e altre associazioni per chiedere alla Camera di ritirare un Pdl che ha ricevuto stroncature da Ispra e Comunità Europea. "Abbiamo deciso - spiega Riccardo Manca, responsabile Leal Roma - di combattere in prima linea, perché difendere gli animali significa difendere il patrimonio di tutti. La Pdl minaccia la natura: riduce le aree protette, estende quelle cacciabili, allunga i calendari anche in periodo di migrazione, permette l'uso di visori notturni e silenziatori, riapre ai richiami vivi e rende cacciabili specie oggi protette. Il voto è imminente: difendere gli animali significa difendere noi stessi". I dati sugli incidenti venatori confermano l'allarme: "A fronte di 33 cacciatori vittime di se stessi - conclude Prampolini - nell'ultima stagione venatoria si registrano 13 vittime estranee all'attività venatoria. Negli ultimi 20 anni si stimano circa 1.937 vittime complessive. Numeri e sacrifici inaccettabili che riguardano tutti". Leal invita cittadini, famiglie e istituzioni a partecipare alla manifestazione e a sostenere la richiesta di ritiro immediato della Pdl Caccia. (ANSA).