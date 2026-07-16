(ANSA) - ROMA, 16 LUG - E' prevista per domani, venerdì 17 luglio, la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un pò attenuata la morsa del caldo occorre attendere lunedì prossimo. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Cagliari, Nuoro, Caltanissetta e Foggia, toccheranno i 41-42°C - sottolinea Tedici - Ascoli Piceno raggiungerà i 40°C, mentre la soglia dei 39°C accomunerà Agrigento, Terni, Firenze, Forlì, Frosinone, Macerata e persino Isernia, dato sorprendente considerando i suoi 423 metri di altitudine". Non solo: nelle zone interne farà ancora più caldo. Sono infatti previsti picchi di 46°C in Sardegna e 45°C in Sicilia. Sabato la situazione si manterrà invariata su gran parte della Penisola, con al massimo 1-2°C in meno al Nord. Non andrà meglio domenica con 41°C a Caltanissetta e 39°C diffusi tra Sicilia, Sardegna e Calabria. L'Umbria e la Puglia scenderanno a fatica verso i 38°C e solo il Nord registrerà un ulteriore e lieve calo termico con qualche nube in più. L'inversione di rotta è prevista tra lunedì e martedì, con le temperature che scenderanno in modo graduale ma diffuso, portandosi sui 32-33°C. L'unica eccezione riguarderà l'estremo Sud e le Isole Maggiori, che continueranno a registrare un caldo a tratti fastidioso, seppur attenuato. Nel dettaglio: - Giovedì 16. Al Nord: caldo e sole, temporali irregolari sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, 42-43°C diffusi in Sardegna e Sicilia. - Venerdì 17. Al Nord: caldo e sole, temporali sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 44-46°C in Sardegna e Sicilia. - Sabato 18. Al Nord: tra caldo e qualche temporale al Nordest. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale. Tendenza: graduale fine della terza ondata di calore africano da lunedì 20 luglio in poi. (ANSA).