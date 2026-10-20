(ANSA) - ROMA, 20 OTT - L'unica eccezione del Quirinale rispetto alle bozze del nuovo decreto sicurezza che dovrebbe essere varato oggi dal Consiglio dei ministri riguarda la possibilità di dare compiti di polizia giudiziaria ai militari. Secondo quanto si è appreso da fonti parlamentari sarebbe questo il nodo da sciogliere per il governo dopo le consuete interlocuzioni tra gli uffici del Quirinale e quelli di palazzo Chigi. Risolto questo punto sembra che il Quirinale possa dare via libera al provvedimento. (ANSA).