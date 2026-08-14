(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Continuano le ricerche del turista, un 21enne residente a Milano, che non è più riemerso dopo un tuffo nel lago di Como, nella località Lenno del Comune di Tremezzina. Il giovane, secondo la Guardia costiera, si è inabissato su un fondale tra i 290 e i 300 metri. I soccorsi sono coordinati dalla Sala Operativa del Lake Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Milano, che ha inviato la Motovedetta CP 607 per soccorrere la giovane diportista che era in compagnia del disperso, rimasta sotto shock sull'imbarcazione alla deriva. La donna, subito intercettata e assistita dai militari, è stata poi traferita al porto, dove è intervenuta un'ambulanza del 118. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno intanto avviato le ricerche del 21enne, senza esito anche a causa della notevole profondità, mentre è intervenuto in zona, partecipando alle ricerche di superficie, un elicottero della Guardia di Finanza del Roan di Como, proveniente da Varese. Sono stati impiegati, sempre nelle ricerche di superficie, anche due moto d'acqua e un battello dei Vigili del Fuoco di Como e una seconda motovedetta della Guardia Costiera del Lago di Como. Al momento le ricerche, ancora in corso, non hanno dato esito positivo e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha disposto l'invio del personale del 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera di Genova, che sta giungendo in zona per avviare le ricerche di profondità, mediante l'impiego del Rov, che può operare fino a 300 metri. (ANSA).