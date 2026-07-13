(ANSA) - LAMA DEI PELIGNI, 13 LUG - L'escursionista greco di 25 anni disperso da ieri è stato trovato morto questa mattina lungo un sentiero nel territorio di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. Le ricerche erano scattate la notte scorsa dopo l'allarme per il mancato rientro dell'uomo che aveva programmato un'escursione all'Eremo di Sant'Angelo. Le operazioni sono state condotte dalle squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Abruzzo e dei Vigili del fuoco e sono proseguite per tutta la notte. Alle prime luci dell'alba una delle squadre ha individuato il corpo dell'escursionista lungo il percorso. Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il giovane sarebbe morto in seguito ai gravi traumi riportati dopo una caduta. La salma è stata recuperata in mattinata con l'elicottero del 118 decollato da Pescara. Il tecnico di elisoccorso del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, operando con il verricello, ha effettuato il recupero del corpo, successivamente trasferito, dopo gli accertamenti di rito, all'ospedale di Lanciano. (ANSA).