(ANSA) - RONCHIS, 11 LUG - Un uomo risulta disperso nel fiume Tagliamento dove stava facendo il bagno, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con lui c'erano anche due bambini che, dopo brevi ricerche, sono stati individuati e tratti in salvo. Uno dei due è in gravissime condizioni mentre l'altro non sembra avere problemi. Sul posto stanno operando numerosi equipaggi dei vigili del fuoco e l'elicottero decollato da Venezia. L'allarme è stato lanciato da passanti al 112 dopo aver notato tre persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. (ANSA).