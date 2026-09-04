(ANSA) - AOSTA, 04 SET - Voleva salire e scendere il Cervino in meno di cinque ore Kalie McCrystal, canadese, che risulta dispersa dal primo settembre sul Cervino. Appassionata di corsa in montagna, si stava allenando per questo record quando è scomparsa sulle pendici della montagna. L'ultima traccia è una foto del primo settembre che la ritrae sopra la Capanna Carrel, con abiti leggeri (pantaloncini e una giacchetta) e uno zaino da trail, a quasi 4.000 metri di quota. "Era vestita di bianco - spiegano i soccorritori - e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna. Ieri abbiamo fatto più rotazioni con l'elicottero. Abbiamo usato anche l'antenna Recco e cercato di agganciare il suo telefono, ma senza risultati positivi". Per il momento le ricerche, condotte da Soccorso alpino valdostano e guardia di finanza di Cervinia, sono sospese. "Negli ultimi giorni sono a Cervinia, in Italia - scriveva Kalie McCrystal sui social il 7 agosto scorso - per prepararmi al mio grande obiettivo della stagione: scalare e ridiscendere il Cervino in meno di 5 ore passando per la Cresta del Leone. Ho pochi giorni a disposizione perché le condizioni migliorino e i miei polmoni, abituati al livello del mare, si adattino, quindi non ho perso le speranze e non mi arrendo ancora. Se voleste incrociare le dita per me, però, sarebbe fantastico". (ANSA).