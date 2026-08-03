(ANSA) - NAPOLI, 03 AGO - Gravi disordini si sono verificati ieri nel carcere di Benevento dove una trentina di detenuti del reparto di media sicurezza hanno devastato un'intera sezione . Lo rende noto L'Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio. I tumulti, iniziati nel pomeriggio, si sono protratti fino a tarda serata, e solo grazie all'attività di mediazione dei negoziatori, inviati con altro personale del nucleo di supporto dal provveditorato regionale, la situazione è tornata alla normalità. La sezione però è stata resa inutilizzabile dai detenuti: la direzione è stata costretta a chiuderla. I facinorosi sono stati trasferiti in altri reparti dello stesso carcere e solo una piccola parte in altri istituti penali. "Apprezzamento", non solo per l'operato del personale di polizia penitenziaria del carcere ma anche di quello del nucleo inviato dal provveditorato regionale, è stato espresso dall'USPP, sottolineano Moretti e Auricchio "hanno dimostrato ancora una volta elevato senso del dovere e alta preparazione professionale, evitando ripercussioni ancora più gravi". I due sindacalisti auspicano che l'amministrazione penitenziaria "prenda seri provvedimenti nei confronti dei detenuti facinorosi protagonisti dei disordini e che avvii l'iter per concedere una ricompensa al personale intervenuto per sedare i disordini". "Nonostante il deficit di organico e il piano ferie in atto - conclude l'Uspp - la polizia penitenziaria riesce solo a costo di enormi sacrifici a garantire l'ordine e la sicurezza interna". (ANSA).