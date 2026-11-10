(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Un network per offrire maggiori opportunità di lavoro nel campo della ristorazione alle persone con disabilità. E' l'iniziativa promossa dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, che si chiama "QB Network" ovvero quanto basta. Il primo appuntamento si è svolto oggi con la ministra che ha incontrato a Roma le imprese sociali che operano nei settori dei servizi di ristorazione, dell'agricoltura sociale e della produzione alimentare, e che promuovono e realizzano percorsi di inclusione lavorativa. Tra i partecipanti anche Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, Francesca Bellotti, executive assistant, Italy and Spain Public Policy Amazon, e Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile di Gambero Rosso. "Il lavoro è uno strumento fondamentale di dignità, autonomia e partecipazione alla vita della comunità. Le imprese sociali svolgono un ruolo prezioso perché dimostrano concretamente come sia possibile coniugare attività economica, responsabilità sociale e inclusione - ha spiegato Locatelli -. Dobbiamo continuare a valorizzare queste esperienze, sostenerle e creare le condizioni affinché sempre più persone con disabilità possano esprimere capacità, talenti e competenze, attraverso opportunità lavorative vere e percorsi costruiti sulle aspirazioni e sulle potenzialità di ciascuno. In questo contesto ho voluto promuovere QB Network, una cornice che intende mettere a sistema le esperienze, valorizzare le competenze e rafforzare le opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità". L'incontro è stato anche "un momento di confronto e condivisione di esperienze e buone pratiche, - ha aggiunto Locatelli - e che sono certa rafforzerà il dialogo e la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, aprendo per tutti nuove opportunità". Locatelli si è augurata che "questo primo momento di confronto possa tradursi in future collaborazioni con realtà imprenditoriali e produttive, come quelle presenti oggi" dedicate "alla formazione, all'informazione e alla diffusione di competenze nei diversi ambiti della ristorazione, della produzione alimentare e dei servizi". (ANSA).