(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (Sioi) hanno firmato un Protocollo d'intesa della durata di due anni, rinnovabile. L'accordo riguarda la ricerca, l'alta formazione e tirocini su accessibilità, inclusione e non discriminazione. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente dell'Autorità Garante Maurizio Borgo e dal presidente della Sioi Ambasciatore Riccardo Sessa, alla presenza del componente vicario dell'Autorità Francesco Vaia e della responsabile della Sioi per le persone vulnerabili Claudia Battiferri. Obiettivi dell'accordo sono lo svolgimento di iniziative congiunte nel campo della ricerca e della formazione. Le due istituzioni svilupperanno in quei settori progetti sulla promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche attraverso specifici corsi di alta formazione, ricerche e tirocini da svolgere presso l'Autorità Garante per gli studenti Sioi. Le attività potranno svolgersi attraverso gruppi di lavoro, iniziative congiunte e campagne di sensibilizzazione e comunicazione contro le discriminazioni, anche con il coinvolgimento di esperti internazionali. "I diritti delle persone con disabilità si tutelano anche con le competenze. Attuare la Convenzione Onu richiede amministrazioni preparate, capaci di progettare politiche inclusive fin dall'inizio, senza correggerle dopo. Con la Sioi investiamo su chi prenderà le decisioni pubbliche di domani" afferma il Collegio dell'Autorità Garante, composto dal presidente Borgo e componenti Vaia e Antonio Pelagatti. "La Sioi ha da sempre prestato particolare attenzione alle persone vulnerabili in periodi di pace e in periodi di conflitto - ha commentato il presidente della Sioi Sessa -. La firma del Protocollo d'intesa consentirà alle nostre organizzazioni di sviluppare nuovi percorsi di collaborazioni nel rispetto dei valori inseriti nella Convenzione Onu e nella riforma della legge 227/2021, in raccordo con istituzioni italiane e straniere con le quali in Sioi collaboriamo negli stessi settori". (ANSA).