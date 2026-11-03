(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Permangono significative criticità" nell'assicurare ai minori con disabilità "un'attenzione adeguata e risposte coerenti con i loro diritti e bisogni". Lo afferma il documento conclusivo dell'indagine "sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con focus sulle lesioni cerebrali e sull'autismo" approvato oggi dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sotto la presidenza di Michela Vittoria Brambilla, dopo un lungo ciclo di audizioni che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, esperti e esponenti del Terzo settore. "I bambini e i ragazzi disabili e le loro famiglie - osserva la presidente - non devono essere lasciati soli. Da questa certezza deriva il nostro impegno a indagare sulle condizioni in cui si trovano e sugli strumenti necessari per migliorarle". "Nonostante alcuni passi avanti - prosegue la presidente Brambilla - i minori disabili e le loro famiglie scontano ancora forti disomogeneità di trattamento tra Centro-Nord e Sud e sono spesso lasciati soli a fronteggiare la situazione. Per quanto riguarda i bambini e ragazzi affetti da Paralisi cerebrale, il nostro sistema non riesce ancora a cogliere l'opportunità offerta dalla plasticità del cervello nei primi anni di vita per consentire un recupero parziale ma significativo: intensificando la frequenza e la durata delle sedute di riabilitazione, il risultato sarebbe migliore e minori i costi per lo Stato. In generale, vi sono problemi di presa in carico nel passaggio dalla minore età a quella adulta, perché i servizi 'non si parlano'". (ANSA).