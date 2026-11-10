(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il sindacato DirigentiScuola riprende lo stato di agitazione sospeso a fine gennaio e proclama la mobilitazione con sciopero della fame e della sete dei dirigenti sindacali davanti alla sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito "se non verranno stanziati i soldi necessari alla perequazione degli stipendi". A renderlo noto è il presidente del sindacato, Attilio Fratta. "La misura è colma. Non intendiamo più limitarci a denunciare, sollecitare, chiedere incontri, avere promesse che sistema non vengono mantenute. Non intendiamo più concedere tempo a chi di tempo ne ha già avuto fin troppo. Un Ministro che non rispetta i suoi dirigenti e che non onora gli impegni presi non merita la fiducia della categoria", sostiene Fratta. "Quello del dirigente scolastico è un lavoro ormai impossibile da svolgere in sicurezza, serenità e lucidità, occupandosi di quanto è davvero importante: la cura della formazione delle giovani generazioni. La pazienza è finita e DirigentiScuola raccoglie ogni giorno segnalazioni, lamentele, denunce di malesseri, disagi psicofisici causati da vessazioni subite dagli uffici spesso per motivi tanto banali quanto futili. Ogni giorno è sempre peggiore del precedente. Non si può andare avanti così", conclude. (ANSA).