(ANSA) - MILANO, 15 SET - Il direttore di Novella 2000, Luca Burini, ha denunciato sui suoi profili social di essere stato aggredito, il 6 settembre, a Milano, da tre giovani che all'alba hanno tentato di rapinarlo. Burini ha fatto denuncia ai Carabinieri parlando di "due ragazzi nordafricani e uno biondo e di carnagione chiara". "Tre ragazzi poco più che ventenni lo hanno circondato e spinto contro il muro - si legge sulla pagina Instagram di Novella 2000 - sferrandogli una ventina di pugni in faccia. Volevano derubarlo, ma hanno perso troppo tempo ad accanirsi con le botte: 'C'era solo fame di sangue'. Dalla corsa disperata verso un tram che tira dritto senza aprire le porte - prosegue il racconto - all'indifferenza delle auto di passaggio, fino all'odissea burocratica di oltre cinque ore tra i commissariati milanesi per riuscire a sporgere denuncia. Una testimonianza che pone interrogativi urgenti sulla tutela delle vittime". (ANSA).