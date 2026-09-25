(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Proteste, volantinaggi e striscioni questa mattina davanti ad alcune scuole genovesi per dire "No al ddl Razzismo", definendo così la norma pensata dal governo Meloni per mettere un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Ad organizzarla il movimento studentesco Osa che chiama gli studenti a una mobilitazione. E davanti alla scuola primaria Daneo è polemica per uno striscione antirazzista con scritto "Qui nessun* è straniero" fatto dai bambini e appeso dai loro genitori all'ingresso dell'istituto che è stato rimosso da due poliziotti della Digos. Il gesto, compiuto mentre gli alunni entravano in classe e definito dai presenti come "molto brusco", ha scatenato la protesta da parte di decine di genitori presenti che hanno assistito alla scena. (ANSA).