(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Ci rivolgiamo alle giovani e ai giovani che vivono in questo Paese. Quello che abbiamo visto nel programma di Futuro Nazionale è una mostruosità a cui tutti, a partire dai giovani, dobbiamo ribellarci, anche solo per il fatto che qualcuno abbia avuto la disumanità di scriverlo. Noi chiamiamo ad un rifiuto forte, umano e politico soprattutto le giovani. Chiediamo loro di far sentire la voce, anzi le urla, contro parole che l'estrema destra, vecchia e bigotta, ha fatto diventare programma politico". E' l'appello di Elisa Ercoli, presidente della Rete Nazionale Differenza donna sottolineando che "il futuro di cui parla il partito di Vannacci è intriso di disumanità, odio e fascismo". Differenza Donna definisce "passi indietro indegni della nostra democrazia, della libertà di essere, di pensiero e di opinione: no al diritto di aborto, abrogazione delle unioni civili, divieto eutanasia/fine vita/suicidio assistito. Ma non solo. La creazione di un Ministero della vita, della famiglia naturale e dell'identità; logiche e metodi militari nelle scuole superiori. Mai avevamo sentito cosi tante proposte utili solo a privare di diritti, a negare autodeterminazione e libertà, presente e futuro del nostro Paese, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Ed è a loro che oggi parliamo con questo appello". Secondo Ercoli si tratta in sintesi di "un ritorno alla supremazia del maschio alfa, bianco e cisgender, e alla donna ancella". "Chiediamo alle giovani e ai giovani nelle Università, nei centri culturali, e Associazioni, nei gruppi di cultura - esorta Ercoli - di far vedere e sentire il proprio rifiuto, il proprio disprezzo, la propria contrapposizione totale ad una strategia politica che sa di vecchiume retrogrado e violento" e annuncia: "Siamo pronte come Differenza Donna ad andare in tutte le riunioni, assemblee e in ogni luogo per essere accanto ad ogni singola ragazza, ad ogni singolo ragazzo che vorrà fermare questa melma nera di odio e repressione e che vorrà farsi sentire la sua voce dissidente". (ANSA).